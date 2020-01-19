Дорога к звездам: Илон Маск готов отправить человека в космос на борту Crew Dragon

Корпорация SpaceX может осуществить первый испытательный пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon во втором квартале 2020 года. Об этом сообщил глава корпорации Илон Маск на пресс-конференции по итогам испытаний системы эвакуации экипажа космического корабля на случай аварии при старте. Тестовый запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся сегодня с космодрома во Флориде.

По оценке экспертов, испытания прошли успешно. Спустя полторы минуты после старта по команде с Земли космический корабль отделился от ракеты-носителя. Специальные двигатели отвели обитаемый модуль с двумя манекенами на борту на безопасное расстояние. В это время ученые получали показания со специальных датчиков, которыми были оборудованы «члены экипажа» Crew Dragon.

Спускаемая капсула штатно приводнилась в Атлантическом океане в 30 километрах от побережья и была подобрана поисково-спасательной командой через несколько минут.

Илон Маск заявил, что оборудование, которое требуется для первого пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) будет готово к началу марта, а перед стартом необходимо будет свериться с расписанием МКС.