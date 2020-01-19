Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Боевые действия в Ливии ТЕГИ

Участники конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии

Наталья Вальханская
21:38 19.01.2020
По словам Ангелы Меркель, был согласован документ, который внесут на рассмотрение Совбеза ООН, в случае принятия, он станет частью политического процесса урегулирования в Ливии.
Участники конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии
© Фото: Guido Bergmann, globallookpress

В Берлине завершилась конференция по ситуации в Ливии. Все ее участники согласились, что конфликт в стране может быть урегулирован только политическим путем, заявила во время пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, участники конференции договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, а также согласовали совместный документ, который будет внесен на рассмотрение Совбеза ООН и станет частью политического процесса урегулирования.

Меркель отметила, что участники также согласилась не оказывать содействия сторонам в Ливии и сохранять перемирие. В свою очередь ливийские представители договорились о формировании военной комиссии «пять на пять».

«Конференция в Берлине вносит важный вклад в урегулирование конфликта в Ливии, переговоры были серьезные и интенсивные», - подчеркнула канцлер ФРГ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в следующие несколько дней.

Помимо конфликтующих сторон, на саммит прибыли президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, госсекретарь США Майк Помпео и представители других государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.01.2020, 20:25
В светлое будущее: как изменится жизнь в России после послания Путина Федеральному собранию
Дата19.01.2020, 20:15
Военная полиция РФ провела патрулирования на севере Сирии
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Боевые действия в Ливии
21:38 В стране и мире
Участники конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии
00:57 В стране и мире
Видео
Армия Хафтара объявила о прекращении огня на западе Ливии
23:55 В стране и мире
Видео
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
20:58 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии
19:58 В стране и мире
Видео
«Шаг в правильном направлении»: Путин поддержал идею Меркель о конференции по Ливии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:20 Армия
Видео
Моряки Тихоокеанского флота окунулись в иордань во Владивостоке
22:07 В стране и мире
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине
21:59 В стране и мире
Борьба с бедностью и улучшение демографии: что Мишустин считает приоритетом в работе правительства РФ
21:42 В стране и мире
Видео
Дорога к звездам: Илон Маск готов отправить человека в космос на борту Crew Dragon
21:38 В стране и мире
Участники конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Гремлин» в воздухе: в США показали полет нового военного беспилотника
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
Названы самые вредные привычки перед сном
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.