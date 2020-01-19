Участники конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии

В Берлине завершилась конференция по ситуации в Ливии. Все ее участники согласились, что конфликт в стране может быть урегулирован только политическим путем, заявила во время пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, участники конференции договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, а также согласовали совместный документ, который будет внесен на рассмотрение Совбеза ООН и станет частью политического процесса урегулирования.

Меркель отметила, что участники также согласилась не оказывать содействия сторонам в Ливии и сохранять перемирие. В свою очередь ливийские представители договорились о формировании военной комиссии «пять на пять».

«Конференция в Берлине вносит важный вклад в урегулирование конфликта в Ливии, переговоры были серьезные и интенсивные», - подчеркнула канцлер ФРГ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в следующие несколько дней.

Помимо конфликтующих сторон, на саммит прибыли президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, госсекретарь США Майк Помпео и представители других государств.