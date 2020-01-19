Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тепловая аномалия: синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Ян Брацкий
21:01 19.01.2020
По прогнозам метеорологов, температура воздуха на следующей неделе будет колебаться в диапазоне от -2 до +5 градусов Цельсия.
Тепловая аномалия: синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
© Фото: Galina Barbieri, globallookpress

Следующая неделя в Москве станет аномально теплой, предупреждают синоптики. По их прогнозам, температура существенно превысит климатическую норму для этого времени года, о чем свидетельствуют данные прогностических карт. Их Гидрометцентр публикует на своем официальном сайте.

Синоптики уточняют, что столбик термометра «убежит» от нормы на 12 градусов вверх и температура воздуха будет колебаться от -2 до +5 по Цельсию.

Общую радужную климатическую картину несколько омрачит ветреная и пасмурная погода, которая установится в середине рабочей пятидневки, а в четверг на Москву может обрушиться метель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.01.2020, 20:25
В светлое будущее: как изменится жизнь в России после послания Путина Федеральному собранию
Дата19.01.2020, 20:15
Военная полиция РФ провела патрулирования на севере Сирии
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:20 Армия
Видео
Моряки Тихоокеанского флота окунулись в иордань во Владивостоке
22:07 В стране и мире
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине
21:59 В стране и мире
Борьба с бедностью и улучшение демографии: что Мишустин считает приоритетом в работе правительства РФ
21:42 В стране и мире
Видео
Дорога к звездам: Илон Маск готов отправить человека в космос на борту Crew Dragon
21:38 В стране и мире
Участники конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Гремлин» в воздухе: в США показали полет нового военного беспилотника
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
Названы самые вредные привычки перед сном
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.