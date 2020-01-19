Тепловая аномалия: синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Следующая неделя в Москве станет аномально теплой, предупреждают синоптики. По их прогнозам, температура существенно превысит климатическую норму для этого времени года, о чем свидетельствуют данные прогностических карт. Их Гидрометцентр публикует на своем официальном сайте.

Синоптики уточняют, что столбик термометра «убежит» от нормы на 12 градусов вверх и температура воздуха будет колебаться от -2 до +5 по Цельсию.

Общую радужную климатическую картину несколько омрачит ветреная и пасмурная погода, которая установится в середине рабочей пятидневки, а в четверг на Москву может обрушиться метель.