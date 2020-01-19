Необдуманные шаги: как США убили международное право на Ближнем Востоке

Необдуманные действия Вашингтона по убийству генерала КСИР Касема Сулеймани поставили весь ближневосточный регион на грань большой войны. Для мировых СМИ эта новость стала главной в наступившем году. На ликвидацию высокопоставленного иранского военного официальный Тегеран ответил ракетными ударами по американским военным базам.

Свои агрессивные шаги вашингтонская администрация обосновала мнимой угрозой, за которой якобы стояла личность убитого генерала Сулеймани. Над подобной аргументацией президента США Дональда Трампа и его политических сторонников открыто смеются даже на американском телевидении.

Попытки подвести хоть какую-то легитимную базу под убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции выглядят нелепо и основываются, в основном, «на вере» американского президента.

«Я верю, что он нацеливался на наши четыре посольства. Вероятно, началось все с того, что расположено в Багдаде», - заявил президент США.

Кроме веры - никаких доказательств. Ни одно из американских посольств даже не предупредили о якобы грозящей неизбежной угрозе.

«Он не сказал, что были доказательства. Он сказал, что вероятно, верит, что угроза была. Ну я точно не видел доказательств готовящейся атаки на четыре посольства», - оправдывается министр обороны США Марк Эспер в эфире национального телевидения.

Убедить весь мир, что Сулеймани является опасным террористом не получается. Одно дело уничтожить Бен Ладена, а другое - представителя зарубежной страны, находящегося с визитом в Ираке.

«У Дональда Трампа не было никакого права делать это. Он считает себя умнее и выше республиканцев и демократов, но это не так. Он нарушил международное право, а его сторонники говорят, что это было нехорошо и обвиняют Сулеймани в терроризме. Но это не значит, что можно убивать человека и делать то, что ты хочешь», - возмущается политолог Стефан Эберт.

Ответ уже известен - да, можно, особенно когда у тебя монополия на трактовку международного права.

«США хотят изменить негативный баланс, складывающийся для них в этом регионе в последнее время. Когда Иран стал поджимать американские позиции по всему региону и, возможно, желая перескочить по лестнице эскалации вверх, они пошли на беспрецедентно резкую меру, на устранение фактически второго человека в стране. Это должно было изменить баланс сил и ослабить региональное влияние Ирана», - полагает старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максим Сучков.

Союзники США в Европе, похоже, буквально заставляли себя поверить, что убийство было абсолютно нормальным шагом. Делали это явно без удовольствия.

«Определять вопрос легитимности произошедшего Британия не должна. Это была не наша операция, но я думаю, что большинство рациональных людей согласятся, что у США есть право защищать свои базы и персонал», - предположил глава британского правительства Борис Джонсон.

Причину неуверенности европейских лидеров в оценке случившегося объясняет международный обозреватель «The Times» Майкл Биньон.

«Проблема в том, что европейцы не знают, чего хочет Трамп от Ирана. Хочет ли он сменить режим, или он хочет переговоров по новой сделке, или он хочет войны», - считает Биньон.

Пока же лицензия на убийство, выданная США самим себе, привела к еще одной трагедии. В напряженной обстановке Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолет. Ситуация была накалена до предела, ведь в результате ракетного удара Ирана по базе США - 11 американских военных получили ранения. Кстати, сначала Штаты отрицали, что есть пострадавшие, однако сейчас признали - военных лечат в Германии и Кувейте.

«Есть информация, что после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара США, но не звали с какой именно стороны. В воздухе было минимум шесть истребителей F-35, прямо на границе Ирана. Это информация еще подлежит перепроверке, но хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях», - объяснил и.о. министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи впервые за восемь лет провел в Тегеране пятничную молитву. Это знаковое событие - подобное происходит, когда от лидера страны ждут важное послание. Хаменеи назвал убийство генерала позором и трусостью американцев, а Корпус Стражей Исламской революции - опорой безопасности Ирана. Кроме того, он заявил, что враги страны радовались крушению самолета, когда сам Иран оплакивал трагедию.

«В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать и необходимо предотвратить подобные случаи в будущем. Катастрофа воздушного судна стала событием, которое буквально сожгло мое сердце», - признался духовный лидер Ирана.

Президент США Дональд Трамп отреагировал быстро и в своем привычном стиле.

«Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был уж таким верховным, позволил себе несколько нелестных слов о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами», - написал Трамп в Twitter.

Что Иран должен сделать обсуждали в четверг в Лондоне. Главы МИД пяти стран, чьи граждане находились на борту сбитого самолета, - Великобритании, Афганистана, Швеции, Украины и Канады собрались в посольстве последней. Сначала почтили память погибших в крушении, а затем, видимо, перешли к изучению всех аспектов того самого международного права.

Среди ограниченного числа вопросов прозвучал один, не имеющий отношение к теме встрече. Украинских журналистов интересовала Россия - в свете признания Ираном трагической ошибки.

Министр иностранных дел Канады ушел от ответа - он, похоже, не ожидал такого поворота. Однако Франсуа-Филипп Шампань заверил, что европейцы привлекут экспертов из Нидерландов, участвовавших в расследовании трагедии на Донбассе. Впрочем, главное сейчас - жестко спросить с Ирана.

«Мы проследим, чтобы Иран взял на себя всю ответственность за сбитый рейс PS752 и признал свой долг перед родственниками жертв, включая выплату компенсаций», - заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

В противном случае к Ирану применят всю жесткость рычагов международного права, отмечается в совместном заявлении дипломатов. Тем временем, в Лондоне прошли протесты. Британцы не хотели, чтобы правительство втянуло страну в еще одну войну. Поэтому даже встреча министров проходила в полуосадном положении - полицейские, ограждения на случай возможных беспорядков.

Беспорядков не было - Британия не собирается воевать с Ираном, по крайней мере, пока. Впрочем, последнее слово, как это обычно бывает, за союзником Королевства - США.

«Официально Британия поддерживает европейскую позицию. Ядерный договор с Ираном может сработать. С другой стороны, Иран не доверяет Британии. Он считает ее пуделем - союзником Америки, который всегда сделает то, что США хотят. Есть долгая история отношения с подозрением к Британии в Иране. Они называют США Великой Сатаной, а Британию - Маленькой Сатаной. Поэтому они не верят, что Британия может быть объективна», - уверен международный обозреватель «The Times» Майкл Биньон.

Объективность международного права означает признание стран в ошибках и ответственность за свои действия. На практике получается по-другому. Вашингтон признался в убийстве и ничего, а Иран взял ответственность за трагедию - и, пожалуйста, международное право в действии.

«Иран признает свои ошибки, но не будем забывать, при каких условиях произошла эта трагедия. Расследование будет продолжено», - полагает главный редактор Iran Front Page, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических исследований на Ближнем Востоке Абас Аслани.

Однако, власти США это не волнует. Иран, в свою очередь, уже пообещал выплатить компенсации, наказать виновных и передать черные ящики - бортовые самописцы Украине.

Сегодня в столичный украинский аэропорт Борисполь доставили тела погибших в катастрофе. На церемонию прощания приехали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр, спикер Верховный Рады и другие политики. В этой трагедии есть и еще одна жертва - вместе с генералом окончательно убили и само международное право. Ведь справедливости в этой международной системе, похоже, больше нет, а есть первые среди равных.