В светлое будущее: как изменится жизнь в России после послания Путина Федеральному собранию

В среду, 15 января, Владимир Путин огласил свое президентское послание Федеральному собранию. Обычно это происходило в конце года, в этот раз - это сделано было сразу после новогодних праздников, что логично, так как определяются смыслы и расстановки на ближайшее будущее. И то, что было сказано в этот раз, многие уже назвали социальной революцией сверху, настолько серьезные предложения прозвучали.

Обращаясь к депутатам, министрам и губернаторам, Путин без предисловий сразу перешел к сути. Он отметил, что за 20 лет в стране проделана огромная работа. Приходилось восстанавливать разрушенную экономику, оборону, создавать контур безопасности вдоль границ. Теперь, когда все глобальные вопросы решены, можно спокойно заняться внутренними проблемами. Одну за другой он озвучивал реформы, цель у которых одна - повысить уровень жизни людей.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Обращаю внимание: нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы»,- сказал российский лидер во время послания.

Фактически, Путин анонсировал новый этап развития России, где во главе угла стоят комфорт людей и семейные ценности. Поэтому сейчас делают все возможное, чтобы людям было легче взять и выплатить ипотеку. Льготная - в 6,5 % для родителей с двумя детьми, и это только начало. Президент также объявил, что материнский капитал повысят и теперь платить его будут даже за первенца.

«После индексации с января 2020 года это 466 тысяч 616 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Добавлю, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита, то есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей», - объяснил глава государства.

Сельским врачам и учителям вдвое повысят зарплату. На социалку вообще не будут жалеть денег. Только на ремонт детских школ искусств потратят восемь миллиардов.

За несвоевременный ремонт образовательных учреждений и за очереди в детские сады и ясли госслужащие будут нести персональную ответственность.

«Так, важнейший чувствительный вопрос - возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили из бюджета средства, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018 и 2019 годы, вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам - 78. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Значит такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие коллеги, нельзя так работать. Ну вы чего?», - прокомментировал Путин ситуацию.

Ответят чиновники и за срыв госзакупок. В прошлом году из-за ошибок губернаторов люди с редкими заболеваниями не дополучили жизненно необходимых лекарств. Президент намекнул главам регионов на зыбкость любой политической карьеры.

«Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров - не беда, объявим новые конкурсы! Ну, а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание - такие ситуации не должны больше никогда повторяться. В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе», - обратился Владимир Путин к собравшимся.

Минимальный размер оплаты труда также поднимут. Согласно требованию президента, он не должен быть ниже прожиточного минимума и с 1 мая 2020 года их уровняют.

На социальные реформы понадобятся огромные средства. По самым скромным подсчетам, около 500 миллиардов рублей.

Еще один революционный посыл речи Путина: теперь чиновники будут строить страну, как свой дом. О «запасных аэродромах» придется забыть. Или оставаться во власти или переехать в страну второго гражданства, но уже навсегда. Перспектива вернуть свои семьи на родину, кажется, радует не всех.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений. Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее»,- объяснил Путин эту инициативу.

По сути, сейчас в РФ рождается новая концепция политического будущего. В нем нет места вороватым чиновникам, а работа для госслужащего должна быть именно службой. Судя по словам президента, страну ждет масштабный рывок. И он требует совсем другого отношения к делу от людей, что находились в зале во время послания Федеральному собранию.