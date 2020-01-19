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Десятки погибших: боевики в Сирии используют оружие стран НАТО

Наталья Вальханская
20:16 19.01.2020
Почти 100 военных и мирных жителей погибли при атаках боевиков с 16 января.
Десятки погибших: боевики в Сирии используют оружие стран НАТО
© Фото: Anas Alkharboutli, globallookpress

С 16 января текущего года позиции правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам незаконных вооруженных формирований 16 раз. За это же время террористические формирования 253 раза совершали обстрелы мирных населенных пунктов.

Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 военнослужащих сирийской армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей. Причем, если ранее незаконные вооруженные формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства, типа «балономет», то сейчас боевики активно применяют штатные боеприпасы и оружие стран НАТО», - подчеркнул генерал-майор.

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов ЭЛЬ-Харука, Кара-Джагез, Сараф, Махрука, Джубб-Эль-Мгара, Мукатталь, Санджека, Нахшеба, Хамрат, Кермель, Дахр-Абу-Асад, Кульджок, Акч-Баэр провинции Латакия; Алеппо, Маарата, Ансар, Сабикия, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри, Эль-Амара провинции Алеппо; Кара-Джурн, Хан-Шейхун, Джарджаназ, Сублат-Бсоката, Эс-Салихия, Хербет-Таллун, Тертиях, Зайтуна, Балька, Барагити, Телль-Кальбе, Хербет-Магата, Телль-Сиди-Джафар, Абу-Дафна, провинции Идлиб; Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 65 обстрелов
со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации», - добавил Боренков.

В связи с обострением обстановки выход мирных жителей
из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, 19 января не осуществлялся.

«Всего с 13 января 2020 года из Идлибской зоны деэскалации вышло 1490 человек и 63 единицы автомобильной и сельскохозяйственной техники», - заявил руководитель ЦПВС.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации
в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска.

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