Боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

Боевики в Сирии атаковали позиции правительственных сил в идлибской зоне деэскалации. Накануне, бандгруппа численностью до 130 человек при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковала оборонительные рубежи армии САР. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Нападение удалось отбить благодаря массированному артиллерийскому удару.

Одновременно с этим, три отряда джихадистов численностью до 70 человек атаковали позиции правительственных сил в районах Кафер-Седжна, Мука и Хербет-Бабулин. После понесенных потерь, боевики были вынуждены отойти на ранее занимаемые позиции. В ходе отражения атак, 10 военнослужащих сил САР погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, рассказал руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Боевики активизировали наступательные действия и с 16 января регулярно подвергают обстрелам позиции правительственных сил в идлибской зоне деэскалации. За последние четыре дня военнослужащие САР подвергались обстрелам 16 раз. В ЦПВС отмечают, что такой активности участники незаконных вооруженных формирований не проявляли с мая 2019 года.

В связи с очередным обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых боевиками районов провинции Идлиб на территории, подконтрольные официальному Дамаску, 19 января 2020 года не осуществлялся.