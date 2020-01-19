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Путин встретился с премьером Британии и председателем Еврокомиссии

Роман Захаров
Денис Шурыгин
19:38 19.01.2020
Стороны затронули вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Берлине в перерыве переговоров по Ливии встретился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны затронули вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, включая урегулирование конфликта в Ливии.

Стоит отметить, что это был первый личный контакт Путина и Джонсона.

Перед началом берлинской конференции Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом. Во время беседы Эрдоган, в том числе, заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление

На полях мероприятия российский лидер также «на ногах» пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в зале, где проходит конференция, и после нескольких минут беседы Путин и Макрон сели за круглый стол переговоров.

Встреча в Берлине, посвященная проблеме урегулирования конфликта в Ливии, является логичным продолжением переговоров, которые состоялись в Москве 13 января. В берлинской конференции, помимо Путина и Эрдогана, также принимают участие представители воюющих сторон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

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