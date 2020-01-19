На одном языке: Путин, Меркель и Гутерриш пообщались на русском в Берлине

Президент Российской Федерации Владимир Путин, перед стартом берлинской конференции по мирному урегулированию в Ливии, пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутерришем на русском языке.

Хозяйка саммита и Гутерриш встречали российского лидера у входа в канцелярию главы немецкого правительства. После прибытия Путина на встречу, он покинул свой лимузин и поздоровался с Меркель, после чего его поприветствовал генсек ООН.

«"Он с тобой говорит по-русски?" - удивилась Меркель, услышав беседу с генсеком ООН. "Чуть-чуть"» - с улыбкой ответил Путин.

В Берлине сегодня проходит конференция по мирному урегулированию ситуации в Ливии. Встреча заинтересованных сторон в столице Германии стала логичным продолжением межливийских переговоров, состоявшихся в Москве 13 января при участии России и Турции.

Помимо конфликтующих сторон, на саммит прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, госсекретарь США Майк Помпео и представители других государств.