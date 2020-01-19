ЦБ зафиксировал рекордные вложения иностранных инвесторов в российский госдолг

Иностранные инвесторы вложили в российский государственный долг 22,2 миллиарда долларов в прошлом году. Таким образом, приток зарубежного капитала стал рекордным, сообщается в статистическом отчете Банка России, который опубликован на официальном сайте регулятора.

Зарубежные инвесторы интересовались вложениями в российский госдолг на волне спроса на активы развивающихся рынков, низкой инфляции и ослабления санкционной риторики, пишет «Российская газета».

До этого, рекордным для вложений в российский госдолг стал 2012 год, когда иностранные инвестиции в него составили 17,1 миллиарда долларов. Примечательно и то, что прошлогодний результат резко контрастирует с аналогичными показателями 2018 года, когда был зафиксирован отток капитала в размере 5,3 миллиарда долларов.