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Украинский «тризуб» включили в пособие по борьбе с экстремизмом в Великобритании

Роман Захаров
18:48 19.01.2020
Посольство Украины потребовало от британских спецслужб убрать символ страны из документа.
Украинский «тризуб» включили в пособие по борьбе с экстремизмом в Великобритании
© Фото: Svancara Petr, Globallookpress

В Великобритании представитель Национального антитеррористического управления (NCTPN) отказался подробно комментировать требование посольства Украины удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом. В то же время он объяснил, что в издании приводятся символы, не связанные с терроризмом.

Перед этим украинская дипломатическая миссия в Twitter сообщила, что «помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины» в пособие по борьбе с экстремизмом является «более чем возмутительным», а любые объяснения на этот счет - неприемлемыми. В посольстве также потребовали убрать трезубец из данного материала и принести официальные извинения в связи с произошедшим.

«В документ включен ряд символов, которые не считаются экстремистскими или имеющими отношение к насилию… Мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ, так как он предназначен для очень конкретной внутренней аудитории», - приводит РИА Новости позицию старшего национального координатора NCTPN, заместителя руководителя Столичной полиции Лондона Дина Хейдона, которую агентству изложил представитель британского антитеррористического управления.

Собеседник информагентства также рассказал, что пособие выпущено для помощи стражам порядка. По его словам, в документе «четко указано, что многие из групп не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом», и членство в таких  организациях не является нарушением закона. При этом представитель NCTPN подчеркнул, что остальные предположения «не приносят пользы и вводят в заблуждение».

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