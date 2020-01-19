Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде с кораблем Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим кораблем многоразового использования Crew Dragon для испытания системы эвакуации экипажа на случай аварии, сообщается на официальной странице корпорации SpaceX в Twitter.

Испытание аварийных систем длилось около 10 минут. На борту корабля находились два манекена, имитирующие астронавтов. Ученые оснастили их специальными датчиками, позволяющими отслеживать основные параметры, во время четырехкратной перегрузки.

В ходе отработки возможной аварийной ситуации при старте ракеты-носителя, через полторы минуты после взлета на высоте 22 километра по команде с Земли, корабль Crew Dragon отстрелился от ракеты-носителя Falcon 9.

Сразу после этого включились восемь резервных двигателей Super Draco, которые увели обитаемый модуль с «астронавтами» на безопасное расстояние от аварийного носителя. После этого произошло отсоединение грузового отсека, и спускаемая капсула штатно приводнилась в Атлантическом океане. Поисковая группа обнаружила ее в 30 километрах от берега.

В результате успешных испытаний, NASA может сертифицировать корабль Crew Dragon для осуществления коммерческих запусков к Международной космической станции.