Жизнь по-новому: как изменится Конституция РФ после послания Путина Федеральному собранию

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ. Основной Закон государства, принятый еще в 1993 году, когда страна искала свой новый путь, он больше двух десятилетий оставался неприкосновенным. Но, похоже, час пробил. И те точечные поправки, которые предложены - это коррекция на соответствие времени.

Россия по-прежнему остается президентской республикой. Но Госдума получит дополнительные полномочия по утверждению премьера, а значит и разделит с ним ответственность. Усилится статус Госсовета, он превратится в своеобразный мост между государственной властью и властью на местах. В споре между национальным законодательством и международным приоритет будет за первым.

Ну и самое главное - статус социального государства не просто сохранится, но и усилится. Регулярная индексация пенсий будет закреплена в Конституции, то есть из разряда добровольного, это действие власти навсегда перейдет в обязательное. И уже никто, ни при каких условиях не сможет его проигнорировать.

«Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности Правительства, как и право отстранять от должности Председателя Правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой», - объяснил президент России свое мнение в ходе послания.

Граждане страны примут участие и в обсуждении поправок. Оно уже началось. Владимир Путин собрал за одним столом членов рабочей группы, которая будет воплощать в тексте необходимые изменения. В Ново-Огарево приехали не только известные юристы и правоведы, но и люди, добившиеся успеха в самых разных областях. Бизнесмены, спортсмены, деятели культуры.

«Это очень важное событие. Мы, может быть, не до конца пока осознаем это вот серьезное изменение в политической системе Российской Федерации. Даже я бы сказал, я не припомню, чтобы в истории России в такой мере центральная власть передавала часть своих властных полномочий Парламенту. Это очень такое серьезное дело», - сказал во время обсуждения поправок известный режиссер Карен Шахназаров.

На всенародное обсуждение будут вынесены и поправки, расширяющие гарантии гражданам. Владимир Путин предлагает усовершенствовать основной закон нормой о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума. И ввести регулярную обязательную индексацию пенсий.

«Правительство обязано будет индексировать пенсию. Или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностью президента реагировать на это нарушение Конституции в отношении всех должностных лиц, в отношении которых у него будет право в том числе отстранять от должности», - заявил Путин.

Также президент РФ предложил наделить конституционным статусом Госсовет. Этот орган уже существует, и, по мнению главы государства, хорошо себя зарекомендовал. Он объединяет министров, депутатов обеих палат парламента, представителей федерального центра и региональных руководителей. Тех, от кого зависит, чтобы принимаемые в Москве решения эффективно работали на местах.

Еще одна конституционная поправка - по закреплению верховенства российской конституции над нормами международного права. Россия готова прислушиваться к другому мнению, но свое будет считать приоритетным.

«У кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Тот же Европейский суд принимает часто неправовые решения. Но мы их исполняем, как это ни странно. Но когда начинаются всякие толкования. Которые навязываются со стороны - вот это уже перебор, это слишком», - объяснил Владимир Путин свою позицию.

Приоритет конституции в нашем правовом пространстве не означает, что Россия откажется от каких-либо международных договоров. Этого не подразумевает и действующая редакция основного Закона. На международной арене Россия - страна, с мнением которой нельзя не считаться, и которая выполняет взятые на себя обязательства.

Изменения в Конституции необходимы и для того, чтобы гарантировать, что госслужащие будут думать об интересах только нашей страны. Губернаторы, сенаторы, депутаты, министры и судьи должны жить в России и не иметь второго гражданства. А те, кто хочет быть избран на пост главы государства - жить в России на протяжении 25 лет. Сейчас эта норма составляет 10 лет.

И наконец, если все предложенные Путиным поправки будут приняты, ни один человек больше не сможет быть президентом России более чем два раза. Нынешняя формулировка - избираться на пост номер один нельзя больше двух раз подряд.

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