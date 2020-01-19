«Гремлин» в воздухе: в США показали полет нового военного беспилотника

Первый полет беспилотника X-61А, создаваемого в рамках программы Gremlins («Гремлины») при поддержке Пентагона, показали на видео. Запись была опубликована на YouTube-канале американской компании Dynetics.

На кадрах видно, что летательный аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules. По данным Dynetics, X-61А пробыл в небе более полутора часов.

Программа Gremlins заключается в использовании большого количества недорогих БПЛА, действующих роем и вводящих в заблуждение средства ПВО неприятеля.

Согласно планам разработчика, каждый из беспилотников получит турбореактивный двигатель и сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. Также ожидается, что в дальнейшем транспортный самолет будет отлавливать дроны прямо в воздухе после того, как они выполнят поставленные задачи.