В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Тысячи пользователей в разных странах столкнулись с проблемами в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных Интернет-ресурсов.

Сбой в работе WhatsApp начался примерно с 13:35 по московскому времени. Большинство пользователей испытывали проблемы с получением сообщений (65%), сложности с соединением (32%) и доступом к веб-сайту (1%).

Проблемы с работой сервиса отмечены в России, Испании, Австрии, Германии, Португалии, ОАЭ, а также Сингапуре. Среди россиян, чаще других на работу мессенджера жаловались москвичи и жители Санкт-Петербурга.