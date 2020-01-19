Наскоро подготовленный утренник: что скрывается за «отставкой» украинского премьера Гончарука

Владимир Зеленский еще даже не успел выдохнуть, а его фотографии в роскошном отеле, где стоимость номера достигает 4 тысяч евро за сутки, буквально взорвали украинскую интернет-аудиторию. Все дело в том, что в Оман он улетел инкогнито. Журналисты посчитали это лицемерием. Зеленскому тут же припомнили, как он публично клеймил Порошенко за то, что тот в январские праздники 2018 года, тайно отдыхал на Мальдивских островах. Это как в известном выражении: «Никогда такого не было, и вот опять».

Офис президента попытался оправдаться, но, похоже, не хватило таланта. В опубликованном сообщении говорилось: «Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне».

Когда в небе над Ираном был сбит украинский самолет, Владимир Зеленский находился на курорте, а борт номер один - в Киеве. И вернуться из «неофициальной поездки со встречами на высшем уровне» вот так сразу не получилось.

К моменту возвращения президента оказалось, что страну покинул едва ли не весь украинский политический «бомонд». Порошенко бороздил просторы Индийского океана на яхте. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук был в Тайланде, где, по его словам, оказывается, отдыхает большинство украинцев. А глава СБУ, Иван Баканов проводил свои каникулы «скромненько» - в Куршевеле.

Билеты Украинскому президенту все же нашли. Правда дома Зеленского ожидал новый скандал. В отставку подал премьер-министр Алексей Гончарук. Поводом стали попавшие в СМИ аудиозаписи с одного из совещаний правительства, где Гончарук нелестно отзывался о профессиональных способностях президента. Запись якобы была сделана перед докладом украинского премьера Зеленскому.

Когда она получила огласку, Гончарук, как в плохом кино, публично склонил голову, правда обвинил во всем некие тайные силы, которые якобы пытаются вбить кол между премьером и президентом.

Он подал в отставку, но сделал это так, чтобы его не уволили. Написал заявление не в парламент, как это прописано в конституции Украины, а лично президенту.

Вместо отставки Зеленский потребовал от правоохранительных органов аж в двухнедельный срок найти причастных к этой записи. Сама же ситуация с фальш-отставкой Гончарука выглядела как наскоро подготовленный детский утренник.

Не исключено, что вся эта постновогодняя украинская политическая трагикомедия была раздута для того, чтобы отвлечь внимание населения от куда более серьезных проблем в стране. За вояжем Зеленского и покаянием Гончарука как-то не заметно в самом центре Киева прошли акции против закона о свободной продаже земли, который в ближайшее время может принять Верховная рада. И вот тогда за долги и кредиты Украина будет рассчитываться уже своими землями.

Кроме того на неделе Рада большинством голосов приняла закон, который фактически закрывает обучение в школах на русском языке. Таким образом, украинские власти на «своих» и «чужих» теперь делят и детей. И процесс пошел. Так, например, владельцы двух магазинов во Львове объявили, что учащимся местных школ будут выдавать сладкие круассаны только тем, у кого высокие оценки по Украинскому языку.

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