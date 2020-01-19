Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Наскоро подготовленный утренник: что скрывается за «отставкой» украинского премьера Гончарука

Виталий Акиньшин
18:25 19.01.2020
Новый Год на Украине начался бодро: сначала журналисты опубликовали фотографии Зеленского на отдыхе в дорогом отеле Омана, а затем в Сеть утекла «прослушка» премьера Гончарука.
Наскоро подготовленный утренник: что скрывается за «отставкой» украинского премьера Гончарука
© Фото: РИА Новости

Владимир Зеленский еще даже не успел выдохнуть, а его фотографии в роскошном отеле, где стоимость номера достигает 4 тысяч евро за сутки, буквально взорвали украинскую интернет-аудиторию. Все дело в том, что в Оман он улетел инкогнито. Журналисты посчитали это лицемерием. Зеленскому тут же припомнили, как он публично клеймил Порошенко за то, что тот в январские праздники 2018 года, тайно отдыхал на Мальдивских островах. Это как в известном выражении: «Никогда такого не было, и вот опять».

Офис президента попытался оправдаться, но, похоже, не хватило таланта. В опубликованном сообщении говорилось: «Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне».

Когда в небе над Ираном был сбит украинский самолет, Владимир Зеленский находился на курорте, а борт номер один - в Киеве. И вернуться из «неофициальной поездки со встречами на высшем уровне» вот так сразу не получилось.

К моменту возвращения президента оказалось, что страну покинул едва ли не весь украинский политический «бомонд». Порошенко бороздил просторы Индийского океана на яхте. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук был в Тайланде, где, по его словам, оказывается, отдыхает большинство украинцев. А глава СБУ, Иван Баканов проводил свои каникулы «скромненько» - в Куршевеле.

Билеты Украинскому президенту все же нашли. Правда дома Зеленского ожидал новый скандал. В отставку подал премьер-министр Алексей Гончарук. Поводом стали попавшие в СМИ аудиозаписи с одного из совещаний правительства, где Гончарук нелестно отзывался о профессиональных способностях президента. Запись якобы была сделана перед докладом украинского премьера Зеленскому.

Когда она получила огласку, Гончарук, как в плохом кино, публично склонил голову, правда обвинил во всем некие тайные силы, которые якобы пытаются вбить кол между премьером и президентом.

Он подал в отставку, но сделал это так, чтобы его не уволили. Написал заявление не в парламент, как это прописано в конституции Украины, а лично президенту.

Вместо отставки Зеленский потребовал от правоохранительных органов аж в двухнедельный срок найти причастных к этой записи. Сама же ситуация с фальш-отставкой Гончарука выглядела как наскоро подготовленный детский утренник.

Не исключено, что вся эта постновогодняя украинская политическая трагикомедия была раздута для того, чтобы отвлечь внимание населения от куда более серьезных проблем в стране. За вояжем Зеленского и покаянием Гончарука как-то не заметно в самом центре Киева прошли акции против закона о свободной продаже земли, который в ближайшее время может принять Верховная  рада. И вот тогда за долги и кредиты Украина будет рассчитываться уже своими землями.

Кроме того на неделе Рада большинством голосов приняла закон, который фактически закрывает обучение в школах на русском языке. Таким образом, украинские власти на «своих» и «чужих» теперь делят и детей. И процесс пошел. Так, например, владельцы двух магазинов во Львове объявили, что учащимся местных школ будут выдавать сладкие круассаны только тем, у кого высокие оценки по Украинскому языку. 

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.01.2020, 08:20
Медведев призвал спокойно относиться к отставке российского правительства
Дата19.01.2020, 09:39
Мощные и маневренные: новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:14 В стране и мире
Видео
На одном языке: Путин, Меркель и Гутерриш пообщались на русском в Берлине
18:48 В стране и мире
Украинский «тризуб» включили в пособие по борьбе с экстремизмом в Великобритании
18:39 В стране и мире
Видео
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде с кораблем Crew Dragon
18:25 В стране и мире
статья
Наскоро подготовленный утренник: что скрывается за «отставкой» украинского премьера Гончарука
18:16 В стране и мире
статья
Жизнь по-новому: как изменится Конституция РФ после послания Путина Федеральному собранию
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Гремлин» в воздухе: в США показали полет нового военного беспилотника
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
Названы самые вредные привычки перед сном
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.