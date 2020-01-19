Путин «на ногах» пообщался с Макроном перед началом конференции по Ливии

Президент Российской Федерации Владимир Путин «на ногах» пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном перед началом берлинской конференции по Ливии. В беседе лидеров двух государств также принял участие исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Встреча состоялась в зале, где проходит конференция и после нескольких минут беседы Путин и Макрон сели за круглый стол переговоров. В настоящее время встреча участников конференции по мирному урегулированию в Ливии началась.

Помимо президентов России и Турции, а также федерального канцлера ФРГ, в ней принимают участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других стран.