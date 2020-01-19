В Москве умер бывший участник команды КВН

В Москве в возрасте 36 лет ушел из жизни экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Трагическую новость сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.

«И в светлый праздник Крещения - ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно - лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь - спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима... Тимур Гайдуков», - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

Осенью 2018 года Тимур Гайдуков сообщил своим подписчикам в соцсети Instagram, что врачи диагностировали у него острый лимфобластный лейкоз. Он также рассказывал, что проходит лечение в Москве.