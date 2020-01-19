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Владимир Путин приехал на берлинскую конференцию по Ливии

Ян Брацкий
16:26 19.01.2020
Встреча в Берлине является логичным продолжением межливийских переговоров, которые состоялись в Москве 13 января с участием России и Турции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на берлинскую конференцию по Ливии. Встреча в многостороннем формате будет посвящена урегулированию вооруженного конфликта в стране. Владимира Путина встретила канцлер ФРГ Ангела Меркель и Генсек ООН Антониу Гутерриш. При этом хозяйка саммита обратила внимание Путина на то, что генеральный секретарь знает несколько фраз на русском языке.

Перед этим глава российского государства провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой стороны согласовали свои позиции перед началом конференции.  

Встреча в Берлине является логичным продолжением межливийских переговоров, которые состоялись в Москве 13 января с участием России и Турции.

Ранее и.о. министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что итоговые документы почти согласованы и содержат в себе, помимо прочего, прекращение огня, соблюдение оружейного эмбарго и реформу сектора безопасности.

Помимо конфликтующих сторон и лидеров России и Турции, в берлинской конференции принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

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