Врач рассказала о вредных для сна привычках

Врач-сомнолог Алена Гаврилова рассказала, чего не следует делать перед сном. В первую очередь, специалист не рекомендовала смотреть перед засыпанием телевизор и пользоваться смартфонами.

«Использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор - одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина - гормона сна - и мешает засыпанию», - объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист также сообщила, что переедание требует больших ресурсов для переваривания, в связи с чем сон после плотного ужина будет некачественным.

«Вместе с тем нельзя ложиться голодным. Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», - заявила она.

Кроме того, по словам Алены Гавриловой, просмотр остросюжетных фильмов тоже негативно влияет на засыпание, поскольку такое кино активирует выброс гормонов стресса.