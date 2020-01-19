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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию внесет на рассмотрение Федерального собрания свой пакет предложений

Ян Брацкий
16:10 19.01.2020
Распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации» Владимир Путин подписал 15 января 2020 года.
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию внесет на рассмотрение Федерального собрания свой пакет предложений
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию внесет на рассмотрение Федерального собрания свой пакет предложений. Об этом говорится в официальном заявлении.

Кроме того, члены группы выверили все юридические тонкости президентского законопроекта о внесении предложенных им поправок в главный документ страны. Инициированные изменения, подчеркивается в заявлении, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности, сообщает РИА Новости.

О создании рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации стало известно вечером 15 января, после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение. Полный список членов рабочей группы опубликован на официальном сайте Кремля.

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