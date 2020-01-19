Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию внесет на рассмотрение Федерального собрания свой пакет предложений. Об этом говорится в официальном заявлении.

Кроме того, члены группы выверили все юридические тонкости президентского законопроекта о внесении предложенных им поправок в главный документ страны. Инициированные изменения, подчеркивается в заявлении, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности, сообщает РИА Новости.

О создании рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации стало известно вечером 15 января, после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение. Полный список членов рабочей группы опубликован на официальном сайте Кремля.