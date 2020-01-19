Путин назвал хорошим шагом призыв России и Турции к перемирию в Ливии

Россия и Турция сделали хороший шаг, призвав к перемирию в Ливии. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли перед Международной конференцией по Ливии в Берлине. Он также отметил, что стороны к призыву прислушались, полномасштабные военные действия прекращены.

«Режим прекращения огня в Ливии, несмотря на некоторые инциденты, действует. И это одна из причин, почему мы встречаемся здесь, в Берлине», - пояснил глава РФ.

Владимир Путин добавил, что хоть и не все вопросы по Ливии удалось решить в Москве, нужно двигаться дальше.

Международная конференция по Ливии проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. В ней согласились принять участие глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. В середине января они уже встречались в Москве. Берлинская конференция стала логическим продолжением ливийских переговоров в российской столице.