Эрдоган: Россия и Турция завершили сделку по С-400, несмотря на давление

Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Берлине.

«Мы очень хорошо оценили минувший год в отношении двусторонних отношений. Невзирая на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400», - сказал Эрдоган.

Главы двух стран провели личную встречу перед Международной конференцией по Ливии, где они также примут участие. Помимо Путина и Эрдогана на мероприятии будут присутствовать канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других стран.

Это уже вторая встреча лидеров Турции и России в 2020 году. Ранее они лично общались в Стамбуле 8 января. Тогда сторонам удалось договориться о выработке единой позиции по происходящему в Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах противостояния было установлено перемирие.

Берлинская конференция состоится после межливийских переговоров в Москве, прошедших 13 января, и станет их логическим продолжением. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 17 января, отметил, что итоговые документы германской стороны почти согласованы.

Как пояснили в ООН, проект коммюнике состоит из шести «корзин», включая прекращение боестолкновений, соблюдение оружейного эмбарго и реформу сектора безопасности.