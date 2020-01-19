Встреча президентов России и Турции началась в Берлине

В Берлине началась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что в ходе беседы, главы государств сверят свои позиции перед запланированной конференцией по мирному урегулированию в Ливии.

Эта встреча национальных лидеров уже вторая в этом месяце. Перед этим Путин и Эрдоган беседовали 8 января в Стамбуле, где договорились о выработке единой позиции по Ливии и направлению всех усилий на прекращение огня. С 12 января 2020 года на основных фронтах ливийского противостояния установилось перемирие.

Берлинская конференция по урегулированию ливийского конфликта состоится после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что итоговые документы почти согласованы. Он содержат, в том числе, полное прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго и реформу сектора безопасности.

Помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции, в берлинской конференции примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.