На Украине передумали сносить «Легендарную тачанку»

На Украине передумали сносить монумент «Легендарная тачанка», что установлен в городе Каховка Херсонской области. Несколькими днями ранее Институт национальной памяти потребовал демонтировать огромный монумент в рамках программы декоммунизации. Местным властям дали месяц на подготовительные работы.

После того, как градоначальник ответил решительным отказом, вмешаться в ситуацию пришлось федеральным властям. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал оставить монумент, но создать на его месте Музей монументальной пропаганды.

«Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали, как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине», - цитирует слова министра портал «Страна.ua».

Бронзовую «Легендарную Тачанку» привезли в Каховку из Санкт-Петербурга в 1967 году. С тех пор она стала визитной карточкой города. Монумент весом 60 тонн посвящен боям в этом регионе в годы Гражданской войны.