Матвиенко объяснила, зачем нужны изменения в Конституции

Изменения в Конституции необходимы, поскольку в установившееся неспокойное время важно создать дополнительные условия для обеспечения суверенитета РФ. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции», - заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию. По мнению главы государства, с введением этих поправок РФ, оставаясь президентской республикой, станет более открытой.