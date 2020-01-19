Путин прибыл в Берлин, где пройдет Международная конференция по Ливии

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин, где примет участие в Международной конференции по Ливии. Ожидается, что до форума российский лидер проведет встречу с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эта встреча станет уже второй между Путиным и Эрдоганом в 2020 году. Ранее они лично общались в Стамбуле 8 января, в ходе этих переговоров главам двух стран удалось договориться о выработке единой позиции по происходящему в Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах противостояния было установлено перемирие.