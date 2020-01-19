В Минздраве прокомментировали скандал вокруг «нетрезвого» врача в одной из больниц Миасса

В Минздраве Челябинской области отреагировали на инцидент, произошедший в одной из городских больниц Миасса. Там одна из пациенток пришла в больницу на прием к врачу, однако мужчина, по ее словам, находился в нетрезвом состоянии.

Женщина сняла происходящее на камеру, выложив ролик в Сеть. Она утверждает, что приехала в больницу издалека, затратив еще полтора часа на ожидание. В результате, по словам пациентки, к ней вышел доктор якобы в нетрезвом состоянии, который не смог оформить необходимые документы.

По данным регионального Минздрава, в больнице позже была проведена проверка. Инцидент случился в четверг, 16 января.

«Врача уволили, на него была написана докладная. Прошла проверка внутри больницы. Главврач звонил пациентке, извинялся за больницу, за самого врача. Но она (пациентка – прим. ред.) выложила видео в Сеть», - сказали «Звезде» в ведомстве.

По словам представителя Минздрава, многие отзывались о враче положительно.

«Но присутствие на рабочем месте в таком состоянии не допускается», - заявили в министерстве.

Также известно, что врач был уволен по статье. Ролик был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».