IRNA: Иран не будет отправлять черные ящики сбитого самолета на Украину

Иран продолжит изучать черные ящики сбитого под Тегераном самолета, сообщает агентство IRNA. По информации СМИ, бортовые самописцы на Украину отправлять не будут.

Ранее директор по расследованию авиационных происшествий иранской Организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявлял, что самописцы планируют отправить на Украину. Он также выразил готовность принять помощь в расшифровке от Франции, Канады и США. В то же время Резаифар добавил, что если черные ящики не получится доставить на Украину, они будут доставлены во Францию.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди жертв трагедии - граждане Украины, Канады, Великобритании и Германии.

Ответственность за случившееся взял Корпус стражей исламской революции. Трагедия произошла на фоне обострения отношений между Ираном и США после убийства американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Военные пояснили, что приняли самолет за американскую крылатую ракету.