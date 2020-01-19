Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент РФ Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала переговоров по Ливии. Ожидается, что встреча произойдет сегодня, 19 января.

«Такая встреча планируется», - цитирует сообщение пресс-службы Кремля ТАСС.

Ранее о своем прибытии в Берлин сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Во вторник, 14 января, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о проведении конференции по Ливии. На встречу приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир, представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств, также глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халиф Хафтар.

На международной конференции в Берлине для Помпео самыми важными вопросами для обсуждения являются темы прекращения огня в Ливии и вывод внешних сил.