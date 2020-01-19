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На Украине проходит прощание с жертвами катастрофы сбитого Boeing: видео

Тамара Астапенкова
13:49 19.01.2020
Самолета «Международных авиалиний Украины» был случайно сбит в Иране 8 января.
© Фото: ТРК "Звезда"

На Украине в Международном аэропорту Борисполь проходит прощание с жертвами катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который был сбит в Иране 8 января.

Около 11 утра Ил-76 ВВС Украины приземлился с телами 11 украинцев, среди которых девять членов экипажа и два пассажира сбитого лайнера, передает телеканал NewsOne.

Самолет Boeing 737, вылетевший их аэропорта Тегерана в Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета. Погибли все, кто находился на борту - граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Германии и Швеции. Иран признал, что украинский самолет под Тегераном случайно сбили ракетой.  

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» находился в непосредственной близости от военного объекта Корпуса стражей исламской революции, и проходил на высоте, с которой удобно производить нападение, и был принят за вражеский самолет, распространило заявление Генштаб Вооруженных сил Ирана.

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