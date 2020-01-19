Форма лесников: в соцсетях оценили форму Космических войск США

В соцсетях раскритиковали новую форму Космических войск США, фотография которой была опубликована на официальной странице формирования. Пользователей больше всего удивил камуфляжный окрас формы, который, по их мнению, не подходит для космического пространства.

Комментаторы посчитали, что для формы Космических войск больше подойдет синий или фиолетовый цвет, но не коричневые и зеленые оттенки.

«Это должна быть темно-синяя или фиолетовая камуфляжная форма», - предложил пользователь RepublicOfTrump.

Комментатор Dean Edwards предположил, что в подобной форме будет удобно прятаться от расы эвоков, населяющих Луну Священную в саге «Звездные войны». Пользователь Tobias Lemke предположил, что цвет камуфляжа будет меняться в зависимости от планеты, которые будут посещать войска.

«Это форма для лесников?» - написал пользователь Amelia.

В конце прошлого года Дональд Трамп официально объявил о создании в США Космических войск, на которые планируется выделить около 40 миллионов долларов в бюджете.