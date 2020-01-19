Полиция начала проверку по факту драки охранника ТЦ с подростком в Подмосковье
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, в полицию в связи с данным инцидентом никто не обращался.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Правоохранители начали проверку после видео драки в торговом центре в подмосковных Химках.
На ролике, ранее опубликованном в Сети, видно, как мужчина, предположительно работающий охранником ТЦ, бросился разнимать завязавшуюся драку. В какой-то момент он ударяет одного из подростков.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, в полицию в связи с данным инцидентом никто не обращался.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.