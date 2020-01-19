В воскресенье православные христиане празднуют Крещение Господне. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет Божественную литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы, во время которой освятит воду.

После этого ее сможет набрать любой желающий. Христиане верят, что такая вода обладает чудодейственными свойствами, не портится, исцеляет от духовных и телесных болезней и отгоняет злые силы. Пить освященную воду принято в небольших количествах перед едой, помолившись.

Вместе с тем, существует народная традиция купаний в прорубях (иорданях). Вечером перед праздником верующие троекратно погружаются в воду. В церкви призывают перед этим посетить службу и покаяться, так как «очищению» от грехов способствует именно это, а не факт погружения в прорубь.

Врачи также не остаются в стороне и дают свои советы по поводу этого. Не стоит окунаться в прорубь неподготовленным людям, особенно с хроническими заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочными проблемами.