Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Бывший продюсер группы «Ляпис Трубецкой» Евгений Колмыков сообщил о смерти гитариста Руслана Владыко. Известно, что 45-летнего музыканта не стало в воскресенье, 19 января, в Минске.

Владыко в июне прошлого года зашел в один из баров города, а спустя час его нашли избитым и без сознания. При музыканте не оказалось сумки. Владыко получил черепно-мозговую травму и попал в реанимацию, где находился в искусственной коме.

Директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз в комментарии «Звезде» отметил, что место прощания и похорон еще неизвестны.

«Любые слова сейчас ничего не значат… Если люди, которые рождаются для того, чтобы сделать одно большое дело. Вот он был таким человеком. Группа "Ляпис Трубецкой" без него не имела бы такого узнаваемого лица. Он был живым человеком с массой недостатков, но он был на своем месте как музыкант. Это был очень большой души человек», - сказал он.

Руслан Владыко был одним из основателей группы «Ляпис Трубецкой» и выступал вплоть до ее распада в 2014 году. После этого он начал играть в проекте Trubetskoy.