Составлен рейтинг популярных российских лечебных курортов

Анапа, Сочи, Горячий Ключ и Ейск вошли в список самых популярных лечебных курортов Краснодарского края, по мнению специалистов НИИ реабилитации и курортологии. Так же большой популярностью пользуются лечебные курорты, расположенные рядом с Геленджиком и Туапсе.

Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды возглавили список самых популярных лечебных курортов на территории Ставропольского края. Эксперты НИИ также отметили Евпаторию, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.

В 2019 году в российских санаториях отдохнули 6,4 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона детей, передает RT.