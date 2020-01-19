Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Трамп на частном ужине рассказал новые детали убийства Сулеймани

Тамара Астапенкова
11:24 19.01.2020
О гибели главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции стало известно 3 января.
СМИ: Трамп на частном ужине рассказал новые детали убийства Сулеймани
© Фото: Stefani Reynolds Globallookpress

В частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде президент во время приватного ужина для спонсоров Республиканской партии сообщил, что спецоперации по ликвидации Главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касема Сулеймани предшествовали его «дурные высказывания» о США. Об этом сообщают The Washington Post и CNN, ссылаясь на аудиозаписи, сделанные во время ужина.

Трамп во время приватного разговора не упоминал о «неминуемой» угрозе, которая нависла над США и американских посольствах. Хотя ранее, Белый дом заявлял, что иранский генерал готовил убийство американских дипломатов и солдат.

Президент США во время ужина со спонсорами Республиканской партии упомянул, что за две недели до спецоперации за Сулеймани было установлено наблюдение. Американский лидер также сообщил, что ему докладывали, сколько минут и секунд осталось до уничтожения генерала КСИР.

О гибели Касем Сулеймани во время ударов в районе международного аэропорта в Багдаде стало известно 3 января. США заявили, что проведенная ими операция была средством «защиты».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Дата19.01.2020, 09:39
Мощные и маневренные: новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:35 Спорт
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
11:24 В стране и мире
СМИ: Трамп на частном ужине рассказал новые детали убийства Сулеймани
10:59 Спорт
статья
Вырывая победу: топ-5 самых быстрых нокаутов в истории UFC
10:36 Армия
статья
Опасная профессия: какие задачи выполняют военные инженеры России
09:39 Армия
Видео
Мощные и маневренные: новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
Названы самые вредные привычки перед сном
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.