СМИ: Трамп на частном ужине рассказал новые детали убийства Сулеймани

В частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде президент во время приватного ужина для спонсоров Республиканской партии сообщил, что спецоперации по ликвидации Главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касема Сулеймани предшествовали его «дурные высказывания» о США. Об этом сообщают The Washington Post и CNN, ссылаясь на аудиозаписи, сделанные во время ужина.

Трамп во время приватного разговора не упоминал о «неминуемой» угрозе, которая нависла над США и американских посольствах. Хотя ранее, Белый дом заявлял, что иранский генерал готовил убийство американских дипломатов и солдат.

Президент США во время ужина со спонсорами Республиканской партии упомянул, что за две недели до спецоперации за Сулеймани было установлено наблюдение. Американский лидер также сообщил, что ему докладывали, сколько минут и секунд осталось до уничтожения генерала КСИР.

О гибели Касем Сулеймани во время ударов в районе международного аэропорта в Багдаде стало известно 3 января. США заявили, что проведенная ими операция была средством «защиты».