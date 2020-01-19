Прощание с жертвами крушения Boeing под Тегераном пройдет в аэропорту Киева 19 января

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе с участием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» пройдет в международном аэропорту Борисполь в воскресенье, 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского.

Борт с телами погибших прибудет в аэропорт утром в воскресенье. Прощание начнется примерно в 11:00 по местному времени (12:00 мск).

Восьмого января украинский Boeing 737-800 потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Спустя несколько дней власти Ирана признали, что лайнер был по ошибке сбит системой ПВО, которая приняла его за крылатую ракету.

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек - граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.