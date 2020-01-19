В Санкт-Петербурге легковушка протаранила автобус: видео

В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Черный Mercedes протаранил его на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова в Калининском районе города.

На кадрах видеозаписи с камеры наблюдения видно, как автомобиль врезается в поворачивающий автобус. После этого он бесконтрольно продолжил двигаться и врезался в ограждение. Через секунду после удара из автобуса выпал пассажир, а после остановки - водитель. Ролик опубликован в социальной сети VK.

Легковой автомобиль также получил повреждения передней части. На место происшествия прибыли скорая помощь и реанимация. Информация о пострадавших уточняется.