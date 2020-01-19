В Пушкинском музее оценили заявления Польши о правах на предметы искусства в России

Если у Варшавы есть какие-то претензии, касающиеся своих прав на произведения искусства, которые находятся в России, то в Министерство культуры должно поступить адресное обращение с точным описанием, в каком именно музее и какая именно картина, которую потеряла польская сторона, находится. Об этом рассказала президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.

Она отметила, что пока таких писем не поступало, следовательно, все заявления Польши являются голословными.

«Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали?», - приводит слова Антоновой НСН.

В МИД Польши считают, что в российских музеях находятся следующие картины, принадлежащие Варшаве: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.

Ранее исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский назвал этот вопрос «несуществующим». По его словам, Россия не будет вступать с Польшей в переговоры о возвращении культурных ценностей.