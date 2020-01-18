Пламя под крылом: опубликовано видео горящего двигателя А-321 в Новосибирске

Опубликованы кадры возгорания двигателя самолета в новосибирском аэропорту Толмачево, снятые пассажирами из салона лайнера.

В субботу, 18 января, в аэропорту Новосибирска около часа ночи по местному времени при запуске двигателя воздушного судна А-321neo авиакомпании «Сибирь» произошло возгорание двигателя. Борт готовился к вылету по маршруту Новосибирск - Камрань (Вьетнам).

«В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано», - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что в момент инцидента на борту находились 200 пассажиров. Им предоставили номера в гостинице и питания, пока идет подготовка резервного судна. Вылет ожидается на 12.00 часов по местному времени.

Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.