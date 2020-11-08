Глава Гознака рассказал, каким будет электронный паспорт в России

Электронный паспорт гражданина России будет нести больше информации о человеке, включая его биометрические данные и электронную подпись. Сам документ примет форму ID-карточки с чипом. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

«Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов», - пояснил Трачук «Российской газете».

Глава Гознака добавил, что сама карта должна иметь такие защитные признаки, что у человека, который держит ее в руках, не будет сомнения в подлинности документа.

К электронному паспорту может быть привязано специальное приложение. Какой у него будет функционал - пока не известно. По словам Трачука, приложение должно помогать осуществлять человеку широкий спектр действий. Исключение должны составить те случаи, которые требуют более высокого уровня идентификации. Эксперт добавил, что здесь стоит вопрос «границ использования электронной подписи, простой или квалифицированной».

Еще в прошлом году россиянам продемонстрировали, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Тогда сообщалось, что это будет бесконтактная карточка с голографическим изображением владельца, оснащенная чипом и QR-кодом. Предполагалось, что в документе будут основные данные – ФИО, дата и место рождения, а также сведения о водительских правах, СНИЛС и ИНН.

По словам Аркадия Трачука, из-за пандемии коронавируса процесс с проектом электронного паспорта затормозился, а обсуждение модели так и не были завершены. Специалистам еще предстоит решить какие задачи должен решать чип, и как он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения.