Синоптики предрекли похолодание в Центральной России

Россиян предупредили о резком похолодании в конце следующей недели: температура понизится в центральных и северо-западных регионах страны. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она подчеркнула, что начало недели будет теплым, а вот с четверга ожидается похолодание: уже с 23 января столбик термометра опустится до -6 градусов, также ожидается небольшой снег.

С 24 по 26 января в ночное время суток местами похолодает до -8 градусов. Днем столбик термометра останется на отметке до -6 градусов.

В частности, во Владимире в четверг ожидается до -5 градусов, в Рязани – до -3 градусов, а жителям Твери и Санкт-Петербурга синоптики прогнозируют до -1 градуса.

По словам метеорологов, делать прогнозы о том, как долго будет держаться похолодание, пока рано, уточняет сайт «Российской газеты».