В Минске облили красной краской памятник Пушкину

В Минске милиция разыскивает вандалов, которые осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину. Неизвестные раскрасили красной краской руки у монумента.

Бронзовая фигура Пушкина установлена 10 июля 1999 года на набережной реки Свислочь в центре белорусской столицы. Монумент подарила мэрия Москвы Минску. Открытие скульптуры было приурочено к 200-летию со дня рождения поэта.

Посольство России в Белоруссии заявило о том, что отслеживает ситуацию, связанную с актом вандализма в отношении памятника Пушкину. В диппредставительстве выразили огромное сожаление и недоумение из-за произошедшего, а также поблагодарили правоохранительные органы Белоруссии за оперативную реакцию. Российские дипломаты надеются, что лиц, причастных инциденту, найдут быстро.