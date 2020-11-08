Вступили в силу новые правила лечения пациентов с COVID-19 на дому

С сегодняшнего дня пациенты с коронавирусной инфекцией могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех врачебных предписаний. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минздрава РФ, вступающий в силу 8 ноября.

Кроме того, врачи теперь могут переводить пациента с COVID-19 со стационарного лечения на амбулаторной еще до получения отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее при решении об амбулаторном лечении пациента бытовые условия в расчет не брались. Теперь пациент с коронавирусом, живущий в общежитии, коммунальной квартире, с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, будет обязательно госпитализирован.

Также врачи обязаны информировать пациента, лечащегося на дому, что в случае ухудшения самочувствия он должен незамедлительно вызвать медиков. Жильцы, находящиеся с инфицированным в одной квартире, должны знать о способах профилактики распространения инфекции, получить рекомендации о правилах ухода за больными, и советы по защите от респираторных инфекций.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал выдавать лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом сразу же после постановки диагноза, без посещения аптеки. По словам министра, подобные меры позволят не допустить дальнейшего распространения инфекции.