В России отметят годовщину прорыва блокады Ленинграда

Сегодня, 18 января, в России отмечают годовщину прорыва блокады Ленинграда. Этому событию посвящены десятки памятных мероприятий.

В них примет участие президент РФ Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер встретится с ветеранами, посетит Музей обороны Ленинграда и возложит цветы к монументу Родина-мать на Пискаревском кладбище, где захоронены умершие от голода жители города и бойцы, погибшие в боях за него. В одной из могил покоится брат Путина - Виктор.

Осада Ленинграда длилась 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия пришлось ждать еще целый год.

По разным оценкам, жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллионов ленинградцев.