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Ученые определили причину вымирания динозавров

Тамара Астапенкова
08:21 18.01.2020
Исследователи провели анализ морских окаменелостей и изучили состав изотопов в останках животных, проследив соответствующие изменения.
Ученые определили причину вымирания динозавров
© Фото: Pixabay

В США ученые Йельского университета пришли к выводу, что основной причиной вымирания динозавров стало падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность, как предполагалось ранее. Материалы исследований опубликованы на портале Phys.org.

В Центральной Индии существует одно из самых крупных вулканических образований на Земле - Траппы плато Декан. Благодаря исследованиям палеоклиматологов, было установлено, что извержения вулканов в этом регионе, повлиявшие на окружающую среду, произошли задолго до массового вымирания динозавров, случившегося около 66 миллионов лет назад.

Ученые провели анализ морских окаменелостей и изучили состав изотопов в останках животных, проследив соответствующие изменения. Благодаря этому удалось установить время выброса вулканического газа. Диоксид серы и углекислый газ могли повлиять на глобальное изменение температуры, что и привело бы к вымиранию динозавров. Однако исследователи пришли к выводу, что углекислый газ появился задолго до падения метеорита. А вулканическая активность, вызвавшая постепенное повышение температуры на 2 градуса, не повлияла на массовое вымирание.

По мнению ученых, некоторые виды динозавров из-за потепления мигрировали к Северному и Южному полюсам, но потом вернулись на свои территории. И все это произошло задолго до столкновения с астероидом. В результате исследователи предположили, что именно падение метеорита  вызвало массовое вымирание динозавров. Это мог быть астероид, который упал на территории полуострова Юкатан в Мексике.

Ранее исследователи Техасского университета смогли изучить грунт, который добыли из центра кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан. Благодаря этому им удалось воссоздать последний день из жизни динозавров.

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