Новая стратегия безопасности Украины нацелена на снижение напряженности с Россией

Стратегия национальной безопасности Украины подразумевает меры по снижению напряженности в отношениях с РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Документ был представлен еще в пятницу, 17 января, на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», - говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что документ предполагает развитие стратегических отношений с ЕС, США, а также со странами-участницами НАТО, определенными как «ключевые иностранные партнеры».

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, основой документа послужила избирательная программа президента Украины Владимира Зеленского, которую поддержало «подавляющее большинство населения страны».