В Раде оценили возможность дефолта на Украине

В 2021 году Украину не ожидает дефолт, но дефицит бюджета необходимо сократить на несколько процентов. Так считает председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Я подал соответствующую правку в проект бюджета до 4,9% хотя бы», - заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Гетманцев отметил, что проект бюджета на следующий год предполагает дефицит на уровне 9,5 миллиарда долларов, что составляет 6% ВВП.

Кроме того, он выразил надежду, что Международный валютный фонд осуществит второй транш по программе stand by. Это, считает Гетманцев, облегчит экономический фон на Украине.

Этим летом МВФ одобрил новую программу поддержки Киева. В течение полутора лет Украине будет выделено 5 миллиардов долларов. Первый транш в размере 2,1 миллиарда страна уже получила.