Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках

Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве. В ночь на понедельник ожидается обвал полярного холода, в результате чего температуры опустятся до - 3 - +2 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, воскресенье, 8 ноября, станет последним теплым днем. Температура прогреется от 5 до 10 градусов тепла. Ожидаются скоротечные ливни.

«В очередной выходной в регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучево-дождевых облаков и скоротечными ливнями с общим количеством осадков до 3-5 мм», - рассказал РБК Тишковец.

Синоптик предупредил, что выпавшие осадки из-за резкого похолодания замерзнут, поэтому на дорогах местами образуется слабая гололедица. В течение всей предстоящей рабочей недели температура будет постепенно понижаться. По словам синоптика, в столице начнется

метеорологическая зима, с температурой воздуха - около нуля и немного ниже.

Ранее синоптики рассказали, что образование снежного покрова в Москве не стоит ждать раньше конца ноября. Также в столице до середины ноября не ожидается метелей и снежных заносов.